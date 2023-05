Portugueses no Brasileirão: sorriso de Abel, adeus de Ivo, um empate e duas derrotas

Cruzeiro perdeu com Flu

Redação com Lusa

Nesta ronda, o treinador português Ivo Vieira foi despedido do Cuiabá, cinco meses após a sua contratação, depois da goleada sofrida na receção ao Atlético Mineiro, por 4-0, informou o clube brasileiro.

Além da vitória do Palmeiras, por 4-1, na receção ao Grémio, há outros jogos da quinta ronda do Brasileirão que merecem destaque em Portugal.

O Bragantino (14.º), de Pedro Caixinha, empatou em casa com o América Mineiro (2-2), enquanto o Bahia (13.º), de Renato Paiva, perdeu fora com o Santos (3-0) e o Cruzeiro (quinto), de Pepa, em casa com o Fluminense (2-0).

Em Belo Horizonte, na derrota do Cruzeiro, Pepa teve não só de lidar com a derrota da sua equipa, mas também com um conflito em campo com dois dos seus jogadores, em discussão pela marcação de uma grande penalidade.

Com o resultado já em 2-0 e com o Fluminense reduzido a 10 jogadores, por expulsão de André, aos 77 minutos, Bruno Rodrigues marcou uma grande penalidade, que o árbitro mandou repetir após defesa do guarda-redes, que se adiantou.

Na repetição, Dourado tirou a bola a Bruno Rodrigues e quis ser ele a marcar o penálti, mas acabou por ser o mesmo jogador, que na segunda tentativa voltou a falhar, com a bola a resvalar ainda no poste da baliza contrária.

No final, Pepa criticou a situação, considerando que foi um ato irresponsável, mas que está resolvido.

"Foi um caso feio, inadmissível, mas está resolvido, está encerrado. Não esperámos para resolver mais tarde. Foi um ato irresponsável, inadmissível, mas está resolvido. Não vamos crucificar ninguém", disse o treinador português.

Com a derrota, o Cruzeiro cai para o quinto lugar, com nove pontos, mas a poder ser ainda ultrapassado por Fortaleza ou São Paulo, imediatos perseguidores, a um e dois pontos de distância, e que se defrontam hoje.

A quinta jornada completa-se com os jogos entre Coritiba e Vasco da Gama e entre Botafogo e Corinthians, com a equipa de Luís Castro a procurar, em casa, a quinta vitória em igual número de jogos e o regresso à liderança do Brasileirão.

"O Cuiabá Esporte Clube comunica que Ivo Vieira não é mais o treinador da equipa. Junto dele, também deixam o clube os auxiliares Pedro Andrade e Honorato José", refere o emblema, 17.º classificado no Brasileirão, após cinco jornadas.

No campeonato brasileiro, Ivo Vieira perdeu três dos cinco jogos disputados, o último dos quais na goleada em casa com o Atlético Mineiro, a derrota mais pesada desde que estava à frente do clube.