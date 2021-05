Portugueses do Lille perto do sonho: as contas do título da Ligue 1

Vitória dos "dogues", onde alinham José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, sobre o Lens (3-0), deixou a equipa do norte de França a dois triunfos da conquista do campeonato. PSG e Mónaco são os outros candidatos, mas têm tarefa mais complicada. Confira todas as contas do topo da Ligue 1.

As contas do Lille (79 pontos em 36 jogos)

Até pode haver festa já na próxima jornada

O Lille já tem a certeza que será campeão francês se vencer os dois jogos que lhe faltam: no dia 16, em casa, frente ao Saint-Étienne, e no dia 23, na última ronda, em Angers. Os dogues, no entanto, até podem fazer a festa em caso de vitória no dia 16, se o PSG não passar amanhã em casa do Rennes.

As contas do PSG (75 pontos em 35 jogos)

Uma certeza: vencer em Rennes para pressionar o Lille

O Paris Saint-Germain tem quatro pontos a menos do que o Lille, mas pode ficar a um se vencer no domingo em Rennes, no último jogo desta ronda 36. Os parisienses têm depois uma receção ao Reims e terminam o campeonato no terreno do Brest.

As contas do Mónaco (71 pontos em 35 jogos)

Missão impossível

Para ser campeão, o Mónaco teria que vencer os seus três jogos (em Reims, Lens e em casa com o Rennes). Depois, o PSG só podia fazer mais quatro pontos e o Lille... nenhum.