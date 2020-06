Portugueses, caras conhecidas e ponta final incerta no arranque da jornada espanhola

Dois jogos realizados esta segunda-feira para a ronda 29 do campeonato espanhol.

O Sevilha empatou a um golo com o Levante, no jogo de abertura da 29.ª jornada do campeonato espanhol, e pode ver a Real Sociedad aproximar-se do terceiro lugar.

Depois de um primeiro tempo sem golos na cidade desportiva Camilo Cano, em La Nucia, o recomeço não podia ter sido mais feliz para os andaluzes, com o luso Rony Lopes no banco, colocando-se na frente no marcador, graças a um remate certeiro do holandês Luuk de Jong (46).

Contudo, o avançado luso Hernâni entrou em jogo aos 72 minutos e acabou por mexer com o jogo ofensivo do Levante. O ex-FC Porto só não restabeleceu o empate (86), porque viu a bola ser cortada quase em cima da linha, mas, no minuto seguinte, a sua equipa, que teve o compatriota Rúben Vezo no onze, chegaria à igualdade.

O defesa-central brasileiro Diego Carlos, antigo jogador do Estoril, acabou por ser infeliz, ao introduzir a bola na própria baliza, após uma defesa do seu guarda-redes Vaclik a um cruzamento tenso do espanhol Jorge Miramon.

Com 51 pontos, no último lugar do pódio, o Sevilha pode ver os bascos da Real Sociedad ficarem a apenas um, caso vençam no reduto do Alavés na quinta-feira. O Levante somou o terceiro empate consecutivo e segue no 12.º posto, com 35.

O rival Bétis, que não teve o médio português William Carvalho na ficha de jogo, empatou a dois golos no Benito Villamarín, diante do Granada, com Rui Silva na baliza e Domingos Duarte em campo desde o minuto 59, enquanto Gil Dias e João Andorinha não foram opção para o treinador Diego Martinez.

O final do encontro foi de grande incerteza, face à reviravolta já perto do fim dos locais, que voltaram a consentir novo golo, depois de o avançado espanhol Carlos Fernandez ter deixado os visitantes confortáveis desde o minuto 29.

Quando a vitória parecia ser o resultado mais provável, o Bétis, num espaço de três minutos, passou para a frente do marcador, com tentos de Sergio Canales (88), na conversão de uma grande penalidade, e do ex-portista Cristian Tello (88). Contudo, o experiente avançado Roberto Soldado voltou a deixar tudo empatado, em tempo de compensação (90+1).

O Bétis segue no 13.º lugar, com 34 pontos, e o Granada atrasou-se na corrida pelos lugares europeus, ocupando a oitava posição, com 42.