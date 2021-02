Português emblemático da baliza do Sevilha ficou sem recorde

Beto, guarda-redes do Leixões

Bono superou o registo de Beto quanto aos minutos sem sofrer golos

O Sevilha venceu no reduto do Osasuna (0-2) na segunda-feira e Yassine Bounou, conhecido por Bono, superou o registo que Beto tinha quanto aos minutos sem sofrer golos.

O guarda-redes marroquino está há 529 minutos sem ser batido no Sevilha em jogos da liga espanhola. Essa sequência bate a do guardião português, emblemático no clube andaluz, pelos quatro anos que lá passou.

Beto, agora com 38 anos e no Leixões, somou 516 minutos sem sofrer golos em 2014/15, mais cinco do que fizera Palop, em 2008/09.