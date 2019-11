Portugal já sabe que não defronta Rússia e Dinamarca no Europeu de 2020

Copenhaga e São Petersburgo fora da rota lusa

Com apenas uma seleção por conhecer de entre as apuradas na fase de grupos da qualificação para o Europeu de 2020, Portugal já sabe que não vai defrontar Rússia e Dinamarca na primeira parte da fase final.

Isto porque Rússia e Dinamarca já estão certas no Grupo B, uma vez que é nas cidades de Copenhaga (Dinamarca) e São Petersburgo (Rússia) que vão decorrer as partidas deste grupo.

Como já se sabe que a Rússia vai ficar no pote 2 do sorteio e a Dinamarca no pote 3, isso implica que Portugal (como ficará no pote 2 ou no 3) não as defronte, uma vez que para esse grupo já só ficam a faltar os representantes dos potes 1 e 4.

E, em relação ao representante do pote 1 que vai ficar nesse grupo, são enormes as probabilidades de que seja a Bélgica. A alternativa é a França, mas para isso acontecer é necessário que a Alemanha perca ou empate em casa com Irlanda do Norte e, ao mesmo tempo, que a Holanda não vença a Estónia por seis ou mais golos de diferença.

Em relação a Portugal, aliás, é quase certa a presença no pote 3 do sorteio. Os lusos só sobem ao pote 2 se a Holanda não vencer a Estónia em casa.

Ficando no pote 3, os lusos evitam também a Áustria e a Turquia, que já têm esse pote como certo.

Neste momento, o que já se sabe em relação à fase de grupos da fase final é o seguinte:

Grupo A: Itáia

Grupo B: Dinamarca e Rússia

Grupo C: Holanda

Grupo D: Inglaterra

Grupo E: Espanha

Grupo F: Alemanha