Portugal em alerta laranja: Países Baixos já ameaçam o sexto lugar luso no ranking da UEFA

Países Baixos têm a melhor pontuação em 2021/22 nas provas europeias e já ameaçam o sexto lugar luso. Portugal já só tem quatro das seis equipas apuradas. Neerlandeses ainda têm cinco e, além de um Ajax em grande na Champions, aproveitam a nova Conference League para somar muitos pontos

Portugal arrancou 2021/22 a ultrapassar a França no quinto lugar do ranking da UEFA, no seguimento da qualificação do Benfica para a Liga dos Campeões, mas depois de ter sido novamente superado pelos franceses depara-se agora com um autêntico alerta laranja.

Os Países Baixos são a nação com a melhor média de pontos - 10,4, para apenas 6,583 de Portugal - nas competições europeias este ano e ganham trunfos importantes para o futuro. Se olharmos às temporadas (2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2021/22, assim como a próxima, por disputar) que contarão para o ranking de acesso à nova Champions, a funcionar a partir de 2024/25 e com o quinto lugar a valer três equipas com entrada direta, então o nosso país cai já para o sétimo lugar, sendo ultrapassado precisamente pelos Países Baixos.