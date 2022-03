"Portugal e Itália são duas seleções que queríamos ver no Campeonato do Mundo"

Cafu queria Portugal e Itália em simultâneo na fase final do Mundial'2022.

O ex-futebolista internacional brasileiro Cafu lamentou que Portugal ou Itália, possíveis adversários nos play-offs europeus de acesso ao Mundial'2022, falhem a presença no Catar, entre 21 de novembro a 18 de dezembro.

"É difícil até falar entre Portugal e Itália qual ficará de fora, porque são duas seleções que queríamos ver no Campeonato do Mundo, no qual estão os melhores. O destino fez com que ambas se defrontassem antes da fase final. Não consigo distinguir qual é a melhor equipa ou quem irá ao Mundial. Queria que as duas estivessem presentes, mas uma vai ter de ficar de fora", considerou o ex-defesa, de 51 anos, em entrevista à agência Lusa.

Portugal e Turquia defrontam-se hoje, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro das meias-finais do caminho C dos play-offs da zona europeia de acesso à fase final do campeonato do Mundo de 2022, com arbitragem do alemão Daniel Siebert.

O vencedor deste duelo vai receber na terça-feira, no mesmo palco, a campeã europeia Itália ou a Macedónia do Norte, que também medem forças à mesma hora, em Palermo.

"Portugal corre o mesmo risco do que a Itália. Será 50/50 para os dois e um confronto atípico, caso se venham a defrontar na última eliminatória. São seleções acostumadas a jogar o Campeonato do Mundo. Se a Itália já venceu algumas vezes [1934, 1938, 1982 e 2006], Portugal procura o seu espaço", agregou Cafu, membro da Academia Laureus.

A equipa das quinas almeja a oitava presença em Mundiais, e quinta consecutiva, após 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto a squadra azzurra, que também foi finalista vencida em 1970 e 1994, tenta evitar uma inédita segunda ausência seguida, depois de ter ficado afastada de três fases finais (1930, 1958 e 2018), em 21 possíveis.

Com vaga garantida já estão 17 seleções, incluindo o Brasil, totalista em participações - vai para a 22.ª -, e hegemónico em títulos mundiais, com cinco (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

Marcos Evangelista de Morais, conhecido no mundo do futebol por Cafu, é recordista de internacionalizações pela seleção do Brasil, ao serviço da qual fez 142 partidas e cinco golos, bem como o único jogador a disputar três finais de Mundiais (1994, 1998 e 2002).

O ex-defesa, que brilhou no São Paulo (1990-1994) e nos italianos da Roma (1997-2003) e do AC Milan (2003-2008), começou por ser suplente utilizado na vitória do Brasil ante a Itália (3-2 nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos), em 1994, nos Estados Unidos.

Quatro anos depois, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, Cafu já foi titular na derrota com a anfitriã França (0-3), que adiou o sonho do pentacampeonato mundial para 2002, num torneio ocorrido entre Coreia do Sul e Japão, onde um bis de Ronaldo à Alemanha (2-0) permitiu ao histórico lateral direito, então capitão da canarinha, erguer o cetro.