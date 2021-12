"Portugal e Itália são duas seleções que eu queria ver no Mundial, mas infelizmente..."

Com 2022 a chegar, Hulk promete dar tudo para estar no Catar, onde gostaria de ver Portugal.

Já depois desta entrevista a O JOGO, o internacional brasileiro do Atlético Mineiro conquistou a Taça do Brasil, outro dos títulos que pretendia juntar ao palmarés para enriquecer o excelente ano de 2021. Hulk esperava "uma final muito difícil" frente ao Atlético Paranaense, mas na primeira mão, no "Mineirão", o destino do troféu ficou praticamente selado graças a uma vitória por 4-0. Depois, em Curitiba, "num relvado sintético" que aconselhava cautelas e "concentração", o clube de Belo Horizonte voltou a triunfar, por 2-1. E Hulk marcou em ambos os encontros.

Que títulos ainda sonha conquistar?

-Eu sonho conquistar todas as competições que disputo. Conquistar a Libertadores é um desses sonhos, porque é uma prova muito disputada. Se tiver oportunidade, ganhar um campeonato do mundo é outro dos títulos com que sempre sonhei. Vou continuar a trabalhar para chegar lá.

Acredita que será chamado para representar o Brasil no Mundial"2022, no Catar?

-É um sonho, claro, até porque quando estamos a jogar a alto nível almejamos coisas grandes. Jogar na seleção é a maior conquista que um jogador profissional pode alcançar. No próximo ano vou procurar fazer uma grande temporada, parecida ou até melhor do que esta, para se tiver oportunidade poder desfrutar desse momento tão especial.

As dificuldades de Portugal no apuramento para o Mundial surpreenderam-no?

-Claro que sim! No elenco de Portugal vemos grandes jogadores, que estão bem nos seus clubes, mas o futebol está cada vez mais difícil. Mesmo tendo a melhor seleção não é fácil ganhar. Acho que Portugal e Itália vão eliminar a Turquia e a Macedónia e irão defrontar-se na decisão. São duas seleções que eu queria ver no Mundial, mas, infelizmente, uma ficará pelo caminho.

