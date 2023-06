Portugal e Escócia só sabem ganhar no apuramento para o Euro'2024

Portugal e Escócia venceram, este sábado, a Bósnia-Herzegovina (3-0) e a Noruega (2-1), respetivamente.

As seleções de Portugal e da Escócia venceram este sábado as da Bósnia-Herzegovina (3-0) e da Noruega (2-1), respetivamente, e à terceira jornada contam por vitórias os jogos realizados no apuramento para o Euro'2024.

Portugal venceu por 3-0 a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, com golos de Bernardo Silva, aos 44 minutos, e Bruno Fernandes, aos 77 e 90+3, e lidera o Grupo J, com nove pontos.

A Eslováquia, que venceu por 2-1 na Islândia, segue na segunda posição, com sete pontos, e o Luxemburgo, que alcançou o primeiro triunfo, na receção ao Liechtenstein (2-0), ocupa a terceira, com quatro.

A Bósnia-Herzegovina e a Islândia seguem na quarta e quinta posições, respetivamente, com três pontos, e o Liechtenstein é sexto e último posicionado, ainda sem qualquer ponto conquistado.

No Grupo A, a Escócia, depois do triunfo por 2-0 na receção à Espanha, na última jornada, foi vencer por 2-1 a Noruega, em Oslo, e segue invicta na liderança, com nove pontos em três jogos.

Erling Haaland, na conversão de uma grande penalidade, aos 61 minutos, colocou a Noruega em vantagem (1-0), mas a Escócia inverteu o marcador perto do final e em apenas dois minutos, com golos de Lyndon Dykes e Kenny McLean, aos 87 e 89, respetivamente.

A Geórgia venceu por 2-1 no Chipre, com golos de Georges Mikautadze, aos 31 minutos, e Zuriko Davitashvili, aos 84, depois de Ioanas Pittas ter empatado aos 40, de penálti, e segue na segunda posição, com quatro pontos.

A Espanha, que este sábado descansou, segue na terceira posição, com três pontos em dois jogos, seguida da Noruega, quarta, com um em três encontros, e de Chipre, quinto, que ainda não pontuou nos dois jogos realizados.

No Grupo E, a República Checa venceu por 3-0 nas Ilhas Faroé, com golos de Ladislav Krejci, aos 15 minutos, e Vaclav Cerny, aos 44 e 75, e segue na primeira posição, com sete pontos em três jogos.

A Albânia venceu por 2-0 na receção à Moldova, com golos de Jasir Asani, aos 52 minutos, e Nedim Bajrami, aos 76, e segue na terceira posição, com três pontos, "encostada" à Polónia de Fernando Santos, segunda, também com três, que hoje não jogou.

A Moldova é quarta, com dois pontos em três jogos, e as Ilhas Faroé seguem no último lugar, com um ponto em dois encontros.

No Grupo F, Bélgica e Áustria empataram 1-1, em Bruxelas, numa partida em que os visitantes chegaram à vantagem com um autogolo de Orel Mangala, aos 22 minutos, e os visitados resgataram um ponto com um golo de Romelu Lukaku, aos 62.

No outro encontro do grupo, Azerbaijão e Estónia empataram a 1-1, com golos de Rauno Sappinen, que deu vantagem aos forasteiros, aos 27 minutos, e Anton Krivotsyuk, aos 62, e conquistaram o primeiro ponto.

Leia também Internacional Reforçou Benfica junto de Di María e agora vende azeitonas Andrés Díaz reforçou os encarnados juntamente com o internacional argentino, em 2007, mas não desfrutou de sucesso e regressou ao país-natal. Após o final de carreira, ingressou no mundo do agenciamento de jogadores e abraçou o negócio de produção e venda de azeitonas, com o irmão.

A Áustria lidera, com sete pontos, em três jogos, seguida da Bélgica, segundo, com quatro em dois encontros, e da Suécia, terceira, com três, em dois. Estónia e Azerbaijão seguem na quarta e quinta posição, com um ponto, em dois e três jogos, respetivamente.

No Grupo G, Montenegro e Hungria empataram a 0-0, em Podgorica, e atrasaram-se mutuamente na perseguição à invicta Sérvia, que lidera com seis pontos, nos dois jogos realizados.

A Hungria, que soma dois jogos, e o Montenegro, que já realizou três, seguem na segunda e terceira posição, respetivamente, com quatro pontos.

As seleções da Lituânia e da Bulgária empataram a 1-1 e conquistaram o primeiro ponto no Grupo G, seguindo na quarta e quinta posições, respetivamente.

A Lituânia, reduzida a 10 unidades desde os 17 minutos, devido à expulsão de Justas Lasickas, chegou à vantagem por Edvinas Girdvainis, aos 15, mas Marin Petkov empatou, aos 27.