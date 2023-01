Portsmouth anuncia o novo treinador, John Mousinho

Nome do novo timoneiro do Pompey dá muito que falar nas redes sociais. Décimo quinto classificado do terceiro escalão tem história na Premier League

À primeira vista, o nome pode até impressionar, mas não, José Mourinho continua ainda a ser o treinador da Roma. O Portsmouth, da terceira divisão inglesa, anunciou John Mousinho.

O décimo quinto classificado do terceiro escalão decidiu avançar para a contratação do até agora jogador-treinador do Oxford United, também da League One.