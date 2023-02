Porta-voz de site de acompanhantes e a parceria com clube brasileiro: "A mensagem é essa..."

Nina Sag, porta-voz da Fatal Model, falou sobre a parceria com o Esporte Clube Vitória.

O Esporte Clube Vitória, clube onde se formaram Hulk e David Luiz, entre outros, anunciou recentemente que vai passar a ser patrocinado pelo Fatal Model, o maior site de acompanhantes de luxo do Brasil, uma notícia que causou enorme polémica mal ficou conhecida. O acordo, histórico, é válido para a temporada de 2023 e o logo da marca vai estar presente nas mangas do equipamento de treino e de jogo e também em placards publicitários, bilhetes, publicações nas redes sociais entre outros.

Já depois de Fábio Mota, presidente do clube, comentar a parceria, desta feita foi a vez de Nina Sag, porta-voz da Fatal Model, a abordar o tema, em declarações ao Globoesporte.

"Não é sobre dinheiro. É sobre respeito, sobre valores. O objetivo da plataforma sempre foi levar a mensagem, levar os valores da profissão que é legalizada no Brasil, pelo Ministério do Trabalho. O que nós fazemos não é ilegal. Precisamos de falar de valores, que é algo que ninguém fez no Brasil. Quantas pessoas não ganham dinheiro com prostituição há milhares de anos? E até hoje as pessoas só ganhavam dinheiro. Ninguém vestiu a camisola dos profissionais para ajudar na causa", começou por dizer, falando depois do objetivo da empresa.

"O nosso objetivo é discutir que é possível regulamentação. Podemos trabalhar com direitos e deveres como qualquer outra profissão. É regulamentar para que outras pessoas possam trabalhar de forma tranquila, saber que, se sofreu agressão, vai ser apoiada", afirmou.

De seguida, Nina Sag admitiu que a parceria tem "os dois lados".

"Tem sempre os dois lados. Estamos preparados para isso. As pessoas que ainda não conhecem, o preconceito é resultado da ignorância e falta de conhecimento. Era esperado. A repercussão, no geral, foi muito mais positiva que negativa. Existe quem vá falar mal, optar por dizer que prejudica a família brasileira. É esperado esse tipo de comentário. Apesar de negativos, já é mais uma oportunidade para essas pessoas olharem. As pessoas postam comentários negativos, mas outras aparecem para defender. Às vezes, um argumento que a pessoa de fora trouxe ajuda, e faz ela mudar de ideia", explicou, abordando depois as particularidades do acordo.

"No futebol, encontramos público em massa que não encontramos noutras modalidades. É esse público, maioritariamente masculino, que é maior consumidor do nosso serviço e pode ser educado no sentido do tratamento, do respeito. Neste sentido, tem sido totalmente positivo. A particularidade é que foi um patrocínio histórico para a plataforma e para o clube. Foi o maior patrocínio em mangas feito pela plataforma e também recebido pelo Vitória. Foi histórico para os dois lados. E uma mulher, uma profissional do sexo, ir à sala de um presidente de clube, assinar um papel e apertar a mão dele, isso também é diferente. O que fizemos nunca havia sido feito no Brasil. O patrocínio tem esse peso muito grande por causa de todo esse valor que foi levado", disse ainda, antes de concluir:

"A mensagem principal é que as pessoas não precisam de concordar com o nosso trabalho, mas precisam de respeitar, como nós respeitamos toda e qualquer profissão. A nossa profissão é legalizada, não estamos a fazer nada fora da lei. A nossa plataforma não é agência. Nós somos um site de publicidade, está totalmente dentro da lei. Uma vez que estamos dentro da lei, igual a várias profissões, a nossa mensagem é de respeito, empoderamento, dignidade. Não perdemos a nossa moral nem o nosso caráter ao trabalhar com sexo. A mensagem é essa: olhem para todos os profissionais com respeito."