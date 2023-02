Porro visado após estreia pelo Tottenham: "Posicionamento dele é inaceitável"

Tim Sherwood comentou o jogo e não apreciou a exibição do ex-Sporting.

Tim Sherwood, antigo jogador e treinador do Tottenham, não ficou convencido com a estreia de Pedro Porro com a camisola do Tottenham, na derrota por 4-1 em casa do Leicester, jogo da ronda 23 da Premier League.

"Não quero ser mau para o rapaz, temos de lhe dar o benefício da dúvida, é a estreia dele. Mas Pedro Porro é tão mau, é inacreditável. O posicionamento dele é inaceitável. O Barnes e o Maddison estão a destruí-lo na ala esquerda", afirmou Sherwood, que comentou o encontro para a Sky Sports.

"O Tottenham tem gastado muito dinheiro, mas o recrutamento deles é muito fraco. Não vamos tirar conclusões neste momento, mas por aquilo que estou a ver, não é um jogador que quer defender. Antonio Conte tem-se queixado da defesa e este jogador tem dificuldades em defender. Muito desapontante. Foi só um jogo, já o vi jogar anteriormente e parece decente a atacar", disse ainda.

O senegalês Mendy, aos 23 minutos, James Madison, aos 25, e Kelechi Iheanacho nos descontos do primeiro tempo (45+4), e Barnes (81) foram os autores dos golos do Leicester, que segue no 13.º lugar, com 24 pontos, num jogo em que o português Ricardo Pereira entrou aos 88, após mais de seis meses de ausência.

O Tottenham, que marcou por Bentancur ao minuto 14, mantém-se na quinta posição, com mais quatro pontos do que o Brighton, sexto.