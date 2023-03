Porro: "Sonho em ganhar um Mundial, espero que seja em 2026"

Antigo lateral do Sporting foi incluído na primeira convocatória do novo selecionador Luis de la Fuente e admitiu que tem o sonho de sagrar-se campeão mundial pela Espanha.

Pedro Porro, lateral direito que trocou o Sporting pelo Tottenham no mercado de inverno, admitiu esta sexta-feira que tem o sonho de sagrar-se campeão mundial pela Espanha, após ter sido incluído na primeira convocatória do novo selecionador Luis de la Fuente.

Em entrevista ao jornal espanhol El Mundo, o defesa dos spurs começou por ser questionado sobre como o futebol espanhol é encarado em Portugal e Inglaterra, com Porro a garantir que é respeitado ao máximo. No final da resposta, surgiu a tal revelação sobre o Mundial.

"Eu vejo muito [futebol espanhol], sempre gostei da LaLiga. Ao nível de seleções, somos uma das melhores do mundo. Quando vamos jogar em algum lado, a reação é: 'Espanha, eh' Temos esse respeito e gostamos, mas há que o demonstrar em campo. Lembro-me que nos meus primeiros dias no Tottenham, alguns colegas diziam: 'És de Espanha? Tiki-taka, tiki-taka'. É o mais óbvio mas é assim, no nosso futebol chegas um segundo tarde e já está, [começa o ] tiki-taka. Eu sonho em ganhar um Mundial, espero que possa ser em 2026", afirmou.

Porro foi também abordado sobre as diferenças entre o futebol português, espanhol e inglês, com o lateral a explicar que a transição do Sporting para o Tottenham fez-se notar especialmente em termos da intensidade exigida.

"Foi uma mudança grande. Não digo muito grande porque joguei nas competições europeias com o Sporting, mas nota-se no ritmo especialmente. Foi aí onde mais notei na mudança do futebol português para o inglês, mas bom, são estilos diferentes, tal como o espanhol. Eu sinto-me mais cómodo naquele em que jogue (risos). Desde que sinta confiança, isso é o mais importante", completou.