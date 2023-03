Porro responde às críticas: "Queriam que marcasse cinco golos e cortasse 70 bolas?"

Antigo lateral do Sporting recebeu algumas críticas após o seu primeiro jogo ao serviço do Tottenham.

Pedro Porro, lateral direito que trocou o Sporting pelo Tottenham no mercado de inverno, concedeu esta quarta-feira uma entrevista ao jornal The Guardian, na qual foi questionado sobre as polémicas declarações de Antonio Conte após o empate com o Southampton (3-3).

Num primeiro momento, Porro começou por dizer que "não tinha ouvido nada sobre isso" mas, após o jornalista lhe ter mostrado um vídeo com as críticas do treinador à mentalidade da equipa e do próprio clube londrino, referiu: "Bem, foi qualquer coisa... É a opinião dele. Não me vou meter, isto não é comigo".

Contratado aos leões por 47,5 milhões de euros, Porro foi titular pelos spurs poucos dias depois de ter chegado ao clube inglês, recebendo críticas após uma estreia para esquecer frente ao Leicester, em que perdeu por 1-4.

Sobre o assunto, o defesa visou especificamente as palavras negativas do treinador Tim Sherwood, dizendo que essas críticas apenas lhe serviram como motivação.

"Já levei muita porrada. Houve um treinador [Tim Sherwood], não me lembro do nome dele... Não me irritou. As pessoas têm a sua opinião, vão dizer que jogaste mal, que não és bom. Tentas nem ligar, mas é impossível. Há sempre alguém a dizer: 'Viste isto?' e vais ler o que dizem de um jogador que chegou ao clube dois dias antes. Isso acaba por afetar-te, porque pensas: 'Ainda agora cheguei'. Não sou uma máquina que chega e já conhece toda a gente e fica logo integrada. Espero que continue a falar mal de mim, porque isso vai tornar-me mais forte", frisou.

"Deixem-me solto numa prisão e vou acabar a tomar conta daquilo. Mas é duro, tinha passado uma semana, nunca tinha jogado no Manchester City ou em Inglaterra. Numa questão de dias, estava a jogar com o Leicester. Que queriam? Que marcasse cinco golos e cortasse 70 bolas? Qualquer pessoa pode ter um mau dia. A partir daí só podia melhorar: comecei a ter aulas de inglês, a integrar-me, a adaptar-me. Para mim, não fez diferença [a crítica de Sherwood]. Não o conheço. Não sei o que se passou para ele falar de mim. As pessoas disseram-me que falou mal de mim, mas ele não será a primeira pessoa a ter de se calar", completou.

Pedro Porro falou ainda sobre a saída do Sporting, admitindo que as duas últimas semanas dessa janela de transferências, em janeiro, foram "muito difíceis".

"Havia incerteza todos os dias. Tens de estar focado em jogar, mas não é fácil. Eu até tive uma final da Taça [da Liga] no último dia. Mas sempre estive mentalmente forte e isso é fundamental. A vida são momentos e eu não podia deixar uma oportunidade como esta passar. O Sporting deu-me tudo e eu não tinha problemas ali, mas estava pronto para o próximo passo. Eu quero jogar na melhor Liga do mundo, onde os melhores jogadores estão e era um sonho poder vir para o Tottenham", concluiu.