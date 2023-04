Porro reativa redes sociais e recebe apoio leonino: "Tudo passa irmão..."

Antigo lateral do Sporting desativou as redes sociais após ter sido visado pelos adeptos após a derrota do Tottenham frente ao Bournemouth.

Pedro Porro reativou esta segunda-feira as redes sociais, depois de as ter desativado na sequência da derrota do Tottenham frente ao Bournemouth (2-3), no sábado, em que foi um dos principais visados pelos adeptos.

"Nunca sabes o quão forte és até ao momento em que ser forte é a única opção que te resta. Obrigado pelas mensagens de apoio", escreveu o antigo lateral direito do Sporting, que recebeu imediatamente mensagens de apoio de vários jogadores, entre os quais Nuno Santos e Pedro Gonçalves.

"Tudo passa irmão. Terás sempre o nosso apoio", escreveu o médio leonino, numa mensagem parecida à do ala: "Vamos irmão! Sempre juntos".

Desde que deixou o Sporting pelo Tottenham, no mercado de inverno, a troco de 47,5 milhões de euros, Porro soma um golo e uma assistência em dez jogos disputados pelo atual quinto classificado da Premier League.