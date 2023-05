Porro: "O meu avô costumava dizer que na vida tudo tem o seu preço"

Lateral ex-Sporting falou sobre a adaptação ao futebol inglês, onde chegou no passado mercado de inverno.

Pedro Porro transferiu-se do Sporting para o Tottenham no passado mercado de inverno e os primeiros meses em Londres não tem sido propriamente fáceis. Algumas vezes visado pela crítica, o lateral espanhol entrou num clube que já conheceu três treinadores esta temporada - Antonio Conte, Cristian Stellini e Ryan Mason -, obstáculos na adaptação ao futebol inglês.

"Sei que é uma grande mudança", referiu o jogador de 23 anos numa entrevista ao The Sun. "É aquela luta interna de trabalhar diariamente, sem parar... Não é fácil sentires-te assim quando as coisas não correm à tua maneira desde o início. É uma cidade diferente, um país diferente e um tipo de futebol diferente", vincou.

Porro recordou umas palavras de alguém especial na sua vida. "O meu avô costumava dizer sempre que, na vida, tudo tem o seu preço. Vais sempre ter lutar e vais sempre ter de estar preparado para as dificuldades, porque atravessar os maus períodos vai sempre ajudar-te", lembrou.

"Estou a tentar absorver o melhor de cada treinador. Quando cheguei, Cristian [Stellini] ficou quando Antonio [Conte] saiu. O pouco que trabalhei com o Antonio, gostei muito. Também vim para cá porque senti que poderia melhorar com eles. Estou realmente a aprender com todos. Mesmo quando Cristian saiu, percebi que aprendi muito com ele. Agora com Ryan [Mason]. Eu conheço-o muito bem, sei como ele trabalha dentro e fora do campo. Gosto da maneira como ele trabalha", rematou.

Porro disputou até ao momento 15 jogos pelo Tottenham, com dois golos marcados e duas assistência.