Raúl de Tomás explica como surgiu a ideia de colocar RDT na camisola

Antigo avançado do Benfica continuará a usar o nome com a camisola da seleção

A sigla corresponde ao nome, mas qual a verdadeira razão para Raúl de Tomás jogar com R.D.T nas costas? Na entrevista ao AS, o avançado do Espanhol esclareceu os mais curiosos.

"Eu estava com um amigo no carro e ele perguntou-me quando cheguei ao Rayo Vallecano qual o nome que ia colocar na minha camisola. Eu respondi-lhe o habitual: 'R. De Tomás' e ele disse-me que não ia comprar a camisola com esse nome. Sugeriu que eu colocasse RDT. E eu achei que soava bem e, desde então, tenho usado RDT na minha camisola", contou o antigo avançado do Benfica.

Caso seja utilizado por Luís Enrique e caso cumpra as primeiras internacionalizações com La Roja, de Tomás continuará a ser R.D.T