Pormenores da candidatura ibérica do Mundial'2030: estádios, jogo de abertura e final

Documento foi revelado pela rádio espanhola Cadena SER

A confirmar-se a veracidade dos documentos revelados esta quinta-feira pela rádio espanhola Cadena SER, a candidatura ibérica à organização do Mundial'2030 envolverá 14 estádios, sendo que apenas três deles estarão situados em Portugal.

Do mais que foi possível perceber, Portugal não será palco do jogo de abertura nem da final desse Mundial. É que esses dois jogos só podem realizar-se em estádios com mais de 80 mil lugares, algo que só é oferecido pelo Camp Nou (Barcelona) e Santiago Bernabéu (Madrid).

A propósito de lotação, que é necessário que o estádio tenha um mínimo de 40 mil lugares para a fase de grupos; 60 mil para as meias-finais e, como já referido, 80 mil para a final e jogo inaugural.