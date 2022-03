"Por vezes, estava a dormir e o Simeone ligava-me para falar de coisas que eu podia melhorar"

Convidado a falar sobre Simeone, Trippier recorda um treinador que vive futebol 24 horas por dia e que é "intenso, emocional e obsessivo".

No dia em que o Atlético de Madrid joga a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões no terreno do Manchester United, a BBC procurou conhecer um pouco melhor Diego Simeone, treinador dos colchoneros, e para isso conversou com um antigo jogador do argentino: Kieran Trippier.

O agora latera do Newcastle cruzou-se com El Cholo em Madrid e guarda memórias de uma pessoa obcecada por futebol.

"Era sempre um prazer jogar pelo Simeone. O que se vê no campo é o que ele faz todos os dias no treino. É muito emocional e obsessivo. Houve momentos em que estava na cama, a dormir, e ele ligou-me durante a noite. É uma loucura, nunca passei por isso com outro treinador. Ele falava comigo sobre coisas que eu podia melhorar enquanto eu tentava dormir. Recebia mensagens de texto sobre táticas de futebol. É um treinador incrível", comentou o inglês.

"É um daqueles treinadores que te fazem correr contra uma parede por ele. Se não trabalhares no duro, vai tirar-te da equipa. Não quer saber se és um grande nome, precisas de correr. É um treinador extraordinário, mas às vezes não concordava com os métodos dele. Os jogadores faziam sprints em direção ao árbitro para protestar. Não sou o tipo de jogador que faz isso, mas é o que é", acrescentou, voltando a falar da relação de Simeone com os jogadores: "Ele confia em todos. Essa relação constrói-se nos treinos, e até fora de campo ele é impecável. O mais importante era como ele agia perante os jogadores que não jogavam, era muito intenso."