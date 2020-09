Póquer e goleada no único jogo de preparação do Real Madrid

Campeões espanhóis bateram o primodivisionário Getafe por 6-0.

O Real Madrid passou com distinção o único teste de pré-temporada antes de entrar em ação no domingo, frente à Real Sociedad, em partida da segunda jornada da Liga espanhola (o encontro da ronda inaugural com o Getafe foi adiado).

Esta terça-feira, em Valdebebas, os campeões espanhóis receberam e venceram o... Getafe, por expressivos seis golos sem resposta. E houve direito a póquer: Karim Benzema marcou quatro dos golos "merengues", com Sergio Ramos a marcar outro e Arribas, jogador da formação, a completar a lista de goleadores.

A contas com muitas baixas - Asensio, Isco, Reguilón, Hazard, Bale, Mariano Díaz, Lucas Vázquez, Odegaard e Jovic não estiveram disponíveis - Zidane deu a oportunidade a vários atletas da "cantera", incluindo vários jovens que conquistaram recentemente a Youth League, vencendo o Benfica na final.