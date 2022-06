Internacional inglês, de 30 anos, troca o Burnley pelo Newcastle.

O Newcastle oficializou a contratação de Nick Pope, guarda-redes que deixou o Burnley e assinou por quatro temporadas.

"O acordo levou algumas semanas, mas depois ficou fechado muito rapidamente", afirmou o guardião, cuja contratação foi desvendada nas redes sociais do clube com fumo branco, como na eleição dos novos Papas, em jeito de trocadilho com o nome do jogador.