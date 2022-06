Ponto final numa longa ligação: Petr Cech deixa a estrutura do Chelsea

Antigo guarda-redes checo deixa o cargo de consultor técnico.

O Chelsea anunciou esta segunda-feira a saída de Petr Cech, antigo guarda-redes que desempenhava as funções de consultor técnico. Este desfecho, com efeitos a partir de 30 de junho, surge no seguimento da entrada de Todd Boehly no clube londrino como novo proprietário.

"Petr é um membro importante da família Chelsea. Compreendemos a sua decisão e agradecemos-lhe a sua contribuição e empenho no clube. Desejamos-lhe as maiores felicidades", afirmou o empresário norte-americano.

"Foi um enorme privilégio desempenhar este papel no Chelsea nos últimos três anos. Com o clube sob nova propriedade, sinto que agora é o momento certo para me afastar. Estou satisfeito por o clube estar agora numa posição excelente com os novos proprietários, e estou confiante no seu sucesso futuro, tanto dentro como fora do campo de jogo", afirmou o checo.

Petr Cech, 40 anos, chegou ao Chelsea em 2004/05, oriundo do Rennes, e pendurou as luvas em 2018/19, passando depois, com Roman Abramoich, a integrar a estrutura desportiva do clube, fora das quatro linhas.