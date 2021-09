Ponto final nos rumores: Bayern anuncia renovação de internacional alemão

Emblema bávaro anunciou extensão de contrato de Leon Goretzka.

O Bayern anunciou esta quinta-feira a renovação do médio Leon Goretzka, colocando um ponto final nos rumores que o aproximavam do Real Madrid.

O internacional alemão de 26 anos prolongou o vínculo com o campeão alemão até 2026.

De acordo com o "As", Goretzka, que estava em final de contrato com o emblema bávaro, era um dos alvos do Real Madrid para a próxima janela do mercado de transferências, podendo assinar a custo zero a partir de janeiro caso não estendesse a ligação com o Bayern.