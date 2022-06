Ponto final após o Real Madrid? Eis a resposta de Gareth Bale

Galês deixa o clube merengue após uma ligação de nove temporadas.

Gareth Bale já se despediu do Real Madrid, mas o clube merengue não foi o último da carreira. É essa a conclusão que se tira das declarações do internacional galês, recolhidas pelo jornalista da AFP Kieran Canning. "Penso que isso é muito improvável", afirmou.

Bale, 32 anos, esteve ligado ao Real Madrid durante nove temporadas, numa delas cedido ao Tottenham, clube que já tinha representado antes de rumar a Espanha.

Conquistou cinco Champions e três campeonatos espanhóis, entre outros títulos.

Bale será uma das principais armas do País de Gales no jogo de domingo (17h00) com a Ucrânia, que irá ditam quem segue para o Mundial do Catar.