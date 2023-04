Ponto de situação sobre Szczesny: "Se ele se sentir bem e estiver calmo e tranquilo..."

Guarda-redes polaco assustou e saiu do encontro com o Sporting depois de apresentar dores no peito. Allegri garante que guardião pode voltar aos convocados já neste fim de semana

Wojciech Szczesny assustou-se e assustou todos os que estavam a acompanhar o Juventus-Sporting, da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, na última quinta-feira. Com dores no peito e claramente aflito, o guarda-redes polaco abandonou o encontro, mas tudo não passou de um sobressalto. O habitual dono da baliza do clube de Turim, esclareceu Allegri, pode voltar aos convocados neste fim de semana.

"Ainda vou falar com o Szczesny. Se ele se sentir bem e estiver calmo e tranquilo, vou convocá-lo para vir com o grupo", referiu o técnico da vecchia signora, na conferência de antevisão ao encontro com o Sassuolo.

Nas redes sociais, o guardião deixou nesta sexta-feira uma mensagem de tranquilidade, garantindo que se encontra bem. "Bem, aquilo foi assustador! Obrigado a todos pelas vossas mensagens gentis e pelos desejos de recuperação. Estou bem, e espero estar de volta aos relvados o mais rapidamente possível", escreveu no Instagram.