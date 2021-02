Pontapé na cara de guarda-redes resulta em cinco pontos: veja as imagens

Guardião do Bahia, Douglas sofreu choque com o defesa Leandro Castán, do Vasco da Gama, e teve de deixar o jogo para receber assistência médica.

Um lance de causar sofrimento em qualquer adepto chamou a atenção no jogo entre Vasco da Gama e Bahia, este domingo, no campeonato brasileiro. Ao tentar marcar o golo, o defesa Leandro Castán, ex-Roma, acertou com a chuteira no rosto do guarda-redes do Bahia, Douglas.

O lance culminou com um golo do Vasco, mas foi anulado pelo VAR. Além disso, Castán recebeu o cartão vermelho. Douglas teve de ser substituído após o choque.

"Douglas teve um corte profundo, a princípio sem suspeita de fratura ou uma lesão mais grave, e não tem nenhum sintoma neurológico. Levou cinco pontos e está sob observação. Em princípio não preocupa para os próximos jogos", disse o médico Daniel Araújo, do Bahia.

No fim do jogo, que terminou empatado (0-0), com o rosto bastante maltratado, Douglas comentou o lance e disse que não viu maldade no adversário.

"A pancada foi forte, mas estou a melhorar. Acertou na garganta, o que incomoda, mas era uma bola decisiva. Não vi maldade, o atleta veio falar comigo, mas não poderia deixar de ir. Não foi nada demais, tirando a marca e os pontos. Recuperar para, se tiver condições, jogar quarta-feira", afirmou.