Polónia anuncia que não pretende defrontar a Rússia no play-off de acesso ao Mundial

Cezary Kulesza, presidente da Federação Polaca de Futebol, anunciou que a seleção daquele país não tem intenções de defrontar a Rússia, adversário no play-off de acesso ao Mundial'2022.

Foi através de uma publicação nas redes sociais que Cezary Kulesza, presidente da Federação Polaca de Futebol, anunciou que a Polónia "não pretende disputar o play-off contra a Rússia", relativo ao acesso ao Campeonato do Mundo de 2022, no Catar. O dirigente informa ainda que está em conversações com a Suécia e a Chéquia, as outras duas seleções do caminho B, para que seja apresentada uma "posição comum" à FIFA.

A Polónia tem agendado um encontro com a Rússia a 24 de março, na meia-final do play-off. O vencedor deste jogo mede forças com o vencedor do duelo da outra meia-final, entre Suécia e Chéquia. Quem sair vitorioso da final, carimba a passagem para o Mundial'2022.

"Sem mais palavras, é hora de agir! Devido à escalada da agressão da Federação Russa contra a Ucrânia, a seleção polaca não pretende disputar o play-off contra a Rússia. Esta é a única decisão certa. Estamos a conversar com as federações da Suécia e da Chéquia para apresentar uma posição comum à FIFA", lê-se na publicação de Cezary Kulesza.