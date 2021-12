Polícia retrata-se pela morte de ex-Aston Villa: "Um uniforme não dá imunidade"

Chefe Pippa Mills lamentou o "atropelo aos Direitos Humanos" que resultou no brutal assassinato de Dalian Atkinson pelo agente Ben Monk.

Cerca de seis meses após o agente Benjamin Monk ter sido condenado a oito anos de prisão pelo homicídio de Dalian Atkinson, antigo avançado que deu nas vistas no Aston Villa na década de 1990, a Polícia de West Mercia retratou-se junto da família da vítima através de uma carta escrita pela Chefe Pippa Mills.

"Um uniforme de polícia não dá imunidade aos agentes para atuarem acima da Lei ou para abusarem dos seus poderes. A conduta de Ben Monk foi contrária ao que se exige a um agente policial e minou a confiança do público na nossa atuação. Lamento profundamente o impacto devastador que as ações de um agente da polícia de West Mercia provocaram na vossa família e quero deixar as minhas condolências a toda a família do Dalian", escreveu Pippa Mills.

O antigo avançado não resistiu aos ferimentos provocados por dois pontapés na cabeça e três descargas de "taser" num crime ocorrido em 2016, que resultou numa pena de de oito anos para Monk

O crime, ocorrido em 2016 à porta da casa do pai do antigo jogador, inflamou o debate sobre os abusos das autoridades inglesas e a Polícia de West Mercia reconheceu que os Direitos Humanos foram "atropelados" na atuação que levou à morte de Atkinson. Este, que sofria de um sério problema mental à época do crime, foi detido por distúrbios na via pública - estaria a gritar que era o Messias - e Ben Monk imobilizou-o com três descargas elétricas do seu taser e dois pontapés na cabeça, que se revelaram fatais. O agente foi o primeiro polícia acusado de homicídio a ser condenado em território inglês desde 1990: os dez casos ocorridos desde essa data resultaram em absolvições ou arquivamentos.

Formado no Ipswich Town, Atkinson representou Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Aston Villa, Fenerbahçe, Manchester City, Al-Ittihad, Daejon e Jeonbuk entre 1985 e 2002. Em 163 jogos disputados, o antigo avançado marcou 63 golos e chegou a representar a equipa B de Inglaterra.