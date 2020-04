Polícia reagirá às aglomerações de adeptos no exterior dos estádios

Dirigente da polícia alemã preocupado com os jogos à porta fechada

Na Alemanha o futebol recomeça já a partir de 9 de maio, com a realização de jogos à porta fechada. O corpo policial do país, no entanto, está apreensivo em relação à medida. Segundo o vice-presidente do sindicato da polícia, Jorg Radek, o principal problema pode surgir com eventuais concentrações de adeptos radicais no exterior dos estádios.

"Talvez seja possível controlar o que está a acontecer no estádio, mas isso não se aplica no espaço público que está à frente. Os estádios tornam-se alvos potenciais para os adeptos que querem apoiar a sua equipa. Isso poderia ser devastador. Grandes aglomerações de pessoas fora dos portões do estádio não poderão acontecer durante esta pandemia. Seria uma grande irresponsabilidade", afirmou Radek ao "Frankfurter Allgemeiner", esclarecendo, nesse sentido, que os "jogos à porta fechada são um perigo", mesmo que os organizadores façam tudo "para garantir que os procedimentos de higiene são salvaguardados".

Radek que a polícia alemã tudo fará para obrigar os adeptos a cumprir as regras de segurança, nomeadamente ao uso de máscaras, à exigência de um metro e meio de distância entre cada pessoa e à proibição de grupos de pessoas. "Se isso não ficar garantido teremos que intervir em termos de manutenção da segurança", completou.

