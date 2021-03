Polícia que esteve em casa de Di María publicou fotografias da família do jogador

O polícia que esteve na casa do futebolista argentino, fazia parte da equipa que investigou as causas do roubo de domingo à noite

O Ministério Público francês anunciou a abertura uma investigação ao agente da polícia que esteve na casa de Di María, em Paris, após o assalto ocorrido no domingo. O polícia que esteve na casa do futebolista argentino, fazia parte da equipa que investigou as causas do roubo, tendo nessa noite tirado fotografias da família, que estava dentro de casa no momento do roubo, e da habitação, para depois as publicar nas redes sociais.

"Ele tirou fotografias da família, dos quartos e carregou-as nas redes sociais. Isto não deveria acontecer. Dá uma imagem muito má", relataram colegas do polícia a um canal de televisão francês.