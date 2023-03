Polícia italiana identifica adepto da Lázio que usou camisola com referência nazi

Adepto com camisola com referências nazis

O adepto, de nacionalidade alemã, usou uma camisola com a palavra "Hitlerson" e o número 88, associado à saudação nazi.

As autoridades italianas identificaram o adepto da Lázio que vestiu uma camisola com referências nazi durante o último dérbi de Roma, no domingo, em que a formação treinada por José Mourinho foi derrotada por 0-1.

De acordo com a agência de notícias Ansa, o adepto, que usou uma camisola com a palavra "Hitlerson" e o número 88, associado à saudação nazi, é de nacionalidade alemã e já esteve na mira da justiça em 2009, após ter participado numa invasão de campo durante o dérbi romano.

A identificação do apoiante foi conseguida através das imagens das câmaras do estádio, sendo que o indíviduo arrisca agora uma pena de prisão que pode ir até 18 meses, no âmbito da lei Mancino, estabelecida em 1993 e que prevê sanções contra frases, gestos, ações e slogans que incitem ao ódio, violência ou discriminação contra raças, religiões ou nacionalidades.

Durante a partida, existiram ainda relatos de cânticos antissemitas proferidos por adeptos da Lázio, que se encontram a ser investigados pelas autoridades.