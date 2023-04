Polícia castiga 171 adeptos da Juventus por insultos racistas contra Lukaku

Os adeptos em questão estão interditos de voltarem a entrar no estádio da Vecchia Signora e as autoridades não vão ficar por aqui, suspeitando que o número real de culpados esteja seja à volta de 250.

A polícia de Turim determinou esta segunda-feira uma proibição de entrada no estádio da Juventus a 171 adeptos do clube, devido aos insultos racistas dirigidos a Romelu Lukaku, avançado do Inter, no empate entre ambas as equipas na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália (1-1).

De acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", as autoridades suspeitam que o número real de culpados esteja entre os 250, prosseguindo a investigação aos insultos ao dianteiro belga, que acabou expulso na partida após ter festejado o golo do empate ao mandar calar os adeptos bianconeri.

No sábado, a suspensão decretada a Lukaku acabou revertida pela Federação Italiana de Futebol (FIGC), que admitiu por via de comunicado que o jogador foi alvo de "manifestações graves, repetidas e lamentáveis de ódio e discriminação racial".

Desta forma, Lukaku vai estar disponível para a segunda mão da eliminatória frente à Juventus, em casa do Inter, que está marcada para quarta-feira, às 20h00.