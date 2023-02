Polícia espanhola investiga suspeitas de fraude num jogo da Taça do Rei

Em causa a goleada sofrida pelo Huracán Melilla frente ao Levante (8-0), na época 2021/22.

As autoridades espanholas, através do Centro Nacional Policial pela Integridade no Desporto e Apostas (CENPIDA), encontram-se a investigar uma denúncia apresentada pela LaLiga relacionada com suspeitas de fraude numa goleada sofrida em 2021 pelo Huracán Melilla frente ao Levante (8-0), na Taça do Rei.

A Liga espanhola submeteu a queixa após ter recebido uma denúncia anónima, originando uma investigação que já recolheu depoimentos de seis pessoas, incluindo um ex-jogador do Huracán Melilla, que compete atualmente na quinta divisão espanhola.

É de referir que a investigação não envolve o Levante, estando focada apenas no conjunto amador.