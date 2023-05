Polícia espanhola detém quatro suspeitos de pendurarem boneco de Vinícius numa ponte

Em janeiro, Espanha acordou com uma imagem triste: mais do que uma provocação dos adeptos do Atlético de Madrid ao rival da cidade, com a frase "Madrid odeia o Real", impressionou uma figura de um boneco de Vinícius Júnior pendurado pelo pescoço

Quatro suspeitos de terem pendurado um boneco de Vinícius Júnior numa ponte, em janeiro, foram detidos, anunciou esta terça-feira a polícia espanhola, perto do centro de treinos do Real Madrid, em Valdebebas.

Recorde-se que, a 26 de janeiro, véspera do dérbi da Taça do Rei entre o Real Madrid e o Atlético, Espanha acordou com uma imagem triste: mais do que uma provocação dos adeptos colchoneros ao rival da cidade, com a frase "Madrid odeia o Real", impressionou uma figura de um boneco de Vini Jr pendurado pelo pescoço.

Vinícius Júnior acabaria por ser protagonista dessa partida (vitória dos merengues por 3-1, após prolongamento, e respetivo apuramento para as meias-finais), com um golo e uma assistência.