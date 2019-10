Polícia espanhola detém alegados assaltantes de futebolistas

A casa do jogador colchonero foi assaltado no início do mês, enquanto ele estava na Rússia para defrontar o Lokmotiv

A polícia espanhola anunciou esta quinta-feira ter detido quatro pessoas, alegados membros do gangue que assaltou as casas dos jogadores do Real Madrid e do Atlético de Madrid nos últimos tempos. A operação policial decorreu em Madrid e Toledo, onde foram detidos os alegados assaltantes e foram recuperados alguns objetos valiosos roubados das casas dos futebolistas. Entre joias e outros pertences, eldiario.es revela que figura a medalha de finalista da Liga dos Campeões, de Thomas Partey.

A casa do jogador colchonero foi assaltado no início do mês, enquanto ele estava na Rússia para defrontar o Lokmotiv. Casemiro, Isco, Zidane, Morata foram algumas das outras vítimas relacionadas com o mundo do futebol. Recorde-se que no caso do assalto à cada de Partney, a governanta estava dentro da casa, no de Morata estava mulher e filhos.