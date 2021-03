Jogou na Bundesliga e agora foi detido pela polícia por tráfico de droga

Bósnio Mustafa Kucukovic terá sido intercetado através de conversas num chat privado utilizado por uma rede de traficantes.

Mustafa Kucukovic, de 34 anos, antigo jogador do Hamburgo, foi detido por suspeita de tráfico de droga em larga escala, fazendo, alegadamente, parte de uma rede internacional de crime organizado.

De acordo com as autoridades, um grupo de pessoas receberam 230 kg de marijuana, 30 kg de haxixe e 50 kg de cocaína, entre abril e maio de 2020, tendo vendido grandes quantidades na cidade alemã de Hamburgo.

Na passada quarta-feira, o juiz de instrução emitiu ordem de detenção de ​​​​​​​Mustafa Kucukovic e as buscas ao "apartamento bunker" resultaram na apreensão de 200 mil euros, telemóveis e cartões pré-pagos de países estrangeiros.

Segundo o jornal Hamburger Abendblatt as investigações policiais centraram-se no Encrochat, grupo de conversação privado e encriptado utilizado pela rede de traficantes. As autoridades conseguiram, em 2020, infiltrar-se no sistema a extrair mais de 20 milhões de mensagens trocadas entre 60 mil participantes.

O ex-jogador é a primeira celebridade identificada pela polícia de Hamburgo através do EncroChat.

Nesta investigação foram efetuadas detenções em Hamburgo, Berlim e foi encontrada uma câmara de tortura em Roterdão

Mustafa Kučuković jogou no Hamburgo, entre 2004 e 2007, sendo depois cedido ao Spielvereinigung Greuther Fürth e passou ainda pelo TSV 1860 Munique. O bósnio acabou por ir para os franceses do Grenoble e, em 2010, seguiu para a liga dinamarquesa para representar o SønderjyskE. Posteriormente, esteve no Olympiakos Nicosia e, em 2017, terminou a carreira.