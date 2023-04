Polícia de Manchester esclarece: afinal, Jurgen Klopp não sofreu ferimentos

Após o autocarro do Liverpool ter sido atingido por um tijolo na viagem de regresso a casa, o Manchester City reagiu em comunicado, alegando ter sido informado de que o técnico dos reds teria sido ferido pelo objeto.

Após a vitória do Manchester City por 4-1 frente ao Liverpool, em jogo da 29.ª jornada da Premier League, o autocarro dos reds foi atingido por um tijolo na viagem de regresso a casa, com os citizens a repudiarem o ataque em comunicado, alegando terem sido informados de que Jurgen Klopp teria sido ferido pelo objeto.

Entretanto, por via de comunicado, a Polícia de Manchester esclareceu que o treinador dos Liverpool, afinal, não foi ferido pelo arremesso do tijolo, nem qualquer membro da equipa, tendo aberto uma investigação ao incidente.

"Após o jogo da Premier League de hoje entre o Manchester City e o Liverpool, a GMP [sigla para Greater Manchester Police] recebeu relatos de danos criminais provocados ao treinador do Liverpool. Não há relatórios de qualquer lesão e os treinadores do Liverpool puderam continuar com a sua viagem. A Polícia de Manchester abriu uma investigação para identificar e localizar os responsáveis", pode ler-se.

Com a vitória frente ao Liverpool, o Manchester City passou a somar 64 pontos na vice-liderança da Premier League, continuando a oito pontos do líder Arsenal, que também goleou por 4-1 na receção ao Leeds. Já os reds seguem no oitavo lugar, com 42.