Polícia da Bolívia apreende ofertas do Boca a árbitros em La Paz. Clube diz ser "cortesia"

Momento em que um membro da polícia da Bolívia apreende camisolas do Boca Juniors no balneário dos árbitros

Elementos da autoridade boliviana procederam à revista do balneário da equipa da arbitragem por força de uma denúncia do Always Ready. Vários sacos personalizados confiscados

O triunfo do Boca Juniors, na visita aos bolivianos do Always Ready, na Taça dos Libertadores, ficou ensombrado pela acusação, feita pelos anfitriões, de que os argentinos presentearam a equipa de arbitragem em troca de favorecimento.

Após o duelo do grupo E da competição sul-americana, os responsáveis do Always Ready denunciaram as alegadas ofertas, encontradas no balneário dos árbitros, tendo a polícia boliviana procedido à apreensão, como mostra o jornal "Olé".

Os elementos da autoridade policial, na sequência da busca, apreenderam quatro sacos personalizados com camisolas do Boca Juniors no interior, destinadas ao árbitro peruano Kevin Ortega, quarto árbitro e respetivos assistentes.

Andrés Costa, presidente do Always Ready, pediu a intervenção da CONMEBOL sobre o ocorrido no Estádio Hernando Siles, em La Paz, e apontou, a reboque, reparos a um lance que se revelou decisivo no desfecho do marcador.

"Para mim, o penálti [convertido por Salvio aos 37' e estabeleceu o 0-1 favorável ao Boca Juniors] não existiu. E, ao haver presentes para o árbitro, imagine a vulnerabilidade que tivemos hoje", disse Costa, citado pela "Rádio Mitre".

Em defesa, o emblema argentino disse sentir tranquilidade face às acusações do Always Ready, acerca do eventual agraciamento indevido aos árbitros, denotando que as camisolas colocadas no balneário dos árbitros é um hábito cortês.

"Estamos tranquilos. (...) Diremos a verdade. Em cada jogo temos a cortesia e a delicadeza de dar um presente à equipa de arbitragem, em todos os jogos, há testemunhas", jusitificou o Boca Juniors.

Com o triunfo na visita ao Always Ready, os argentinos passaram a somar seis pontos no grupo E da Taça dos Libertadores, menos um do que o líder Corinthians.