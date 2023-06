Polícia carregou em adeptos e Botafogo pede explicações. Veja o vídeo

A par da situação relatada, o "Fogão" não tardou a reagir e, através das redes sociais, exigiu esclarecimentos.

A minutos do arranque do encontro entre Palmeiras e Botafogo, começaram a surgir nas redes sociais alguns vídeos de pressão policial sobre os adeptos afetos à equipa de Luís Castro, que aguardavam a entrada no estádio e falam em agressividade desnecessária pelas autoridades.

"Estamos a cobrar explicações da Polícia Militar de São Paulo pelo tratamento aos nossos adeptos no acesso ao Allianz Parque", escreveu o líder do Brasileirão no Twitter. "Não vamos aceitar esse tipo de postura com a massa adepta alvinegra e exigimos respeito", acrescentou.