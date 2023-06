Polícia argentina foi ao balneário notificar Felipe Melo após gestos para a bancada

Médio do Fluminense fez gestos de galinhas para as bancadas do Estádio Monumental

O Fluminense perdeu em casa do River Plate por 2-0, na Taça Libertadores, e Felipe Melo esteve no centro da polémica, acabando notificado pela polícia, já no balneário após o jogo, por incitar à violência.

O jogador do Fluminense "cresceu" para os adversários e quando saía de campo fez gestos de galinhas para os adeptos, o que foi encarado pela polícia argentina como incitamento à violência.

FELIPE MELO SE RETIRÓ DEL MÁS MONUMENTAL SEÑALANDO A LOS HINCHAS DE RIVER Y HACIENDO LA "GALLINITA".@espnfutbolarg



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Qv5Hueul0V - SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2023

No entanto, Felipe Melo não prestou depoimento e não foi à esquadra, regressando ao Brasil com a equipa.