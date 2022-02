Polémico Brasil-Argentina: jogo repetido, multas e quatro jogadores suspensos

As decisões da Comissão Disciplinar da FIFA foram esta segunda-feira notificadas às partes interessadas.

A FIFA deu esta segunda-feira a conhecer as decisões da Comissão Disciplinar sobre o polémico jogo entre Brasil e Argentina, de apuramento para o Mundial'2022, a 5 de setembro de 2021, que foi suspenso aos cinco minutos após intervenção das autoridades sanitárias brasileiras.

Além de várias multas aplicadas às duas federações, o encontro terá de ser repetido em data e locar a ser decidido pelo organismo que tutela o futebol mundial.

"Após uma investigação minuciosa dos vários elementos fatuais e tendo em conta os regulamentos em vigor, a Comissão Disciplinar da FIFA decidiu que o jogo será repetido numa data e num local a ser decidido pela FIFA", pode ler-se no site oficial do organismo.

As decisões foram esta segunda-feira notificadas às partes interessadas, escreve ainda a FIFA.

Na altura, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), acompanhada com elementos da polícia, irrompeu no relvado do jogo em São Paulo, alegando que quatro futebolistas argentinos não cumpriram as regras do combate à pandemia de covid-19, depois de já terem sido instados a ficar em quarentena no hotel.

Confira as restantes multas e sanções aplicadas:

- Multa de aproximadamente 476 mil euros à Confederação Brasileira de Futebol, como resultado das infrações cometidas contra a segurança e a ordem pública;

- Multa de aproximadamente 190,500 mil euros à Associação do Futebol Argentino como resultado do não cumprimento das suas obrigações em matéria de segurança e ordem pública, dos preparativos para o jogo e da sua participação no jogo;

- Multa de aproximadamente 47,6 mil euros à Confederação Brasileira de Futebol e à Associação do Futebol Argentino como resultado da suspensão do jogo;

- Suspensão de dois jogos internacionais para os argentinos Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero por não cumprirem o Protocolo de Regresso aos Jogos Internacionis de Futebol da FIFA.