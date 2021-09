Polémica nos Países Baixos: promessa do PSG e mais quatro expulsos do estágio dos sub-19

Xavi Simons, promessa do PSG

Decisão gerou grande polémica nas redes sociais.

Cinco jogadores foram expulsos do estágio da seleção sub-19 dos Países Baixos, entre eles o promissor médio do PSG, Xavi Simons.

Ar'Jany Martha, Rio Hillen, Naci Ünüvar e Mimeirhel Benita foram os restantes jogadores expulsos. Em causa estará uma alegada violação dos protocolos contra a covid-19.

A decisão gerou uma grande polémica nas redes sociais, uma vez que três dos jogadores não estiveram diretamente envolvidos. De acordo com o diário neerlandês "De Telegraaf", Ar'Jany Martha e Mimeirhel Benita terão convidado uma rapariga para se deslocar ao quarto onde se encontravam hospedados. Com o som de música alta, Xavi Simons, Rio Hillen e Naci Ünüvar terão tentado perceber o que se passava, deslocando-se ao quarto, mas terão saído logo de seguida.

No entanto, o problema terá surgido depois, quando se cruzaram com um membro do staff, que suspendeu os cinco por furarem a bolha criada contra a propagação da covid-19.

"Furaram a bolha da equipa e, portanto, foram devolvidos aos respetivos clubes", disse fonte da federação ao "De Telegraaf".

Ainda segundo o diário neerlandês, vários colegas terão pedido para não haver suspensão para os três jogadores que não estiveram diretamente envolvidos, mas nada feito. A formação sub-19 acabou mesmo por jogar frente a Itália sem eles, perdendo por 3-0.