Polémica no próximo adversário do Flamengo: "Nem talheres temos para comer"

Jordi, guarda-redes do CSA, denunciou falta de condições no clube de Maceió.

O Flamengo vai defrontar o CSA no domingo, em partida do campeonato brasileiro, e vai encontrar um adversário que atravessa uma situação conturbada.

Na quinta-feira, o guarda-redes do clube de Maceió, Jordi, recorreu às redes sociais para denunciar falta de condições para os jogadores. "Pedi aquela quentinha, só que nem talheres temos para comer. Temos de comprar quentinha para almoçar porque não temos almoço. É assim que é a recuperação de um atleta. Um clube sério como este deixa a desejar pelo menos uma refeição digna, para que possamos trabalhar, alimentar e descansar um pouco, para podermos recuperar e voltar o quanto antes. Onde estão os talheres?", relatou o jogador no Instagram, merecendo resposta do presidente do CSA, Rafael Tenório, pelo mesmo meio.

"Quero referir-me em relação ao vídeo que está a circular nas redes sociais a respeito do nosso atleta. Nada disso é verdade. O CSA tem uma estrutura composta por grandes profissionais, setor médico, nutricional, com profissionais competentes. Nada disso é verdade. Nós tomámos conhecimento desse facto e as medidas serão tomadas. O CSA é maior do que qualquer comentário e qualquer posição individual. Nada disso procede. Que nós continuemos firmes, fortes e a trabalhar no CSA com responsabilidade", afiançou o dirigente, também no Instagram.

O CSA, treinado pelo ex-jogador de FC Porto e Benfica Argel, ocupa a 18ª e antepenúltima posição do Brasileirão, com 26 pontos somados ao cabo de 27 jornadas. O Flamengo é líder destacado, com 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado.