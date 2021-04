Polémica no Palmeiras de Abel: Luiz Adriano quebrou isolamento e atropelou ciclista

Jogador atropelou ciclista à saída de um supermercado em São Paulo, quando não deveria ter saído de casa por estar infetado com ​​​​​​​covid-19.

Luiz Adriano saiu, esta segunda-feira, de casa para levar a mãe ao supermercado, quando estava de quarentena por estar infetado com covid-19, acabando por atropelar um ciclista.

Segunda a assessoria de imprensa do jogador, Luiz Adriano prestou socorro e "não teve culpa ou estava a conduzir de forma imprudente".

Para além de ter atropelado um ciclista à saída do supermercado, o avançado saiu de casa quando não tinha autorização, uma vez que está infetado com covid-19: "Estou totalmente assintomático, inclusive tenho o meu igG reagente, mas as regras do clube são claras", começou por explicar.

"Fui orientado a ficar em casa de quarentena sob o acompanhamento do DM, porém ontem fui ao supermercado do shopping levar a minha mãe que não sabe conduzr, sem sair de dentro do carro e de máscara, mas acabei por me envolver em um acidente, quando uma bicicleta bater no carro à saída do estacionamento. Permaneci de máscara e afastado a todo o momento, porém não poderia deixar de prestar ajudar à pessoa que sofreu o acidente", escreveu no Instagram.