Polémica no Colômbia-Equador ao 11.º minuto de descontos: veja o golo anulado pelo VAR

Seleção de Uribe e Luis Díaz ainda festejou o 1-0, mas o golo acabou invalidado no encontro de apuramento para o Mundial.

Vinda de empates a zero com Uruguai e Brasil, a Colômbia não foi além de um novo nulo na receção ao Equador, mas mantém-se em lugares de acesso ao Mundial. Uribe (substituído aos 59") e Luis Díaz foram titulares pela turma cafetera e o último esteve muito perto de desbloquear o marcador aos 85": surgiu bem na área a rematar cruzado, mas viu o inspirado Domínguez negar-lhe o golo através com uma defesa incrível.

Aos 90"+11", Mina ainda balançou as redes do Equador, mas o VAR anulou o golo por toque com a mão do central, num lance muito contestado pela seleção da casa.