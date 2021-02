Polémica no Brasil: Vasco vai pedir anulação de jogo após problema com o VAR

Em causa está um golo que, alegadamente, foi validado depois de ter havido um problema com o VAR.

O Vasco da Gama perdeu, na madrugada desta segunda-feira, em casa com o Internacional, por 2-0, num jogo que gerou polémica.

O Vasco vai pedir a anulação do jogo, devido ao lance que resultou no primeiro golo. Aos 10 minutos, na sequência de um livre, Rodrigo Dourado marcou, tendo, alegadamente, apenas sido validado depois de um problema com o VAR.

Durante a transmissão do encontro foi explicado que as linhas estavam descalibradas, mas no final a CBF explicou que o lance em questão tinha sido analisado pelo VAR, sendo que "não foi constatado nenhum erro da arbitragem de campo".

Recorde-se que o Vasco da Gama luta pela manutenção, enquanto o Internacional luta pelo título com o Flamengo.

Veja o lance: