Polémica no Brasil: Neymar dá festa para 500 convidados que dura até à Passagem de Ano

Segundo a imprensa brasileira, a única regra imposta pelo craque do PSG e da seleção brasileira foi a proibição total do uso de telemóveis.

A notícia foi avançado pelo jornal O Globo, do Brasil, e lançou uma enorme polémica no Brasil: uma festa que começou na sexta-feira, que vai durar até à Passagem de Ano e que conta com 500 convidados. Local, a casa do astro brasileiro do PSG, em ​​​​​Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Uma festa de Neymar, como tantas outras, mas que em tempo de pandemia - o Brasil é dos países mais afetados em todo o mundo - teve um enorme efeito mediático, com as críticas a serem dirigidas para o futebolista.



De acordo com as informações do jornal, Neymar contratou uma banda que irá tocar diariamente para os convidados. Para que os vizinhos não reclamassem, o jogador do PSG construiu, Num anexo, uma espécie de discoteca com proteção acústica.

O Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19. De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, já acumulou mais de 190 mil mortes e cerca de 7,5 milhões de pessoas foram infetadas com Sars-CoV-2.