Polémica: Athletico, de António Oliveira, contrata jogador envolvido na morte de um casal

Marcinho, 24 anos, atropelou um casal de professores no Rio de Janeiro, no fim do ano passado, e reforça equipa do Athletico para a temporada 2021.

O Athletico, do técnico português António Oliveira, anunciou este domingo uma contratação polémica no Brasil. Trata-se do lateral-direito Marcinho, 24 anos, envolvido na morte de duas pessoas no final do ano passado.

Marcinho atropelou e matou o casal Maria Cristina José Soares e Alexandre Silva de Lima, no Rio de Janeiro. O atleta fugiu do local do acidente sem prestar socorro. Ele foi acusado de homicídio culposo (sem a intenção de matar).

"O Athletico era tudo que eu queria. Um clube com projeto, com ambição, que quer continuar a conquistar grandes coisas, figurando no mais alto nível do cenário nacional e internacional. É também um grande clube e estou muito feliz e realizado por estar aqui. Quero corresponder às expectativas", afirmou Marcinho em entrevista ao site oficial do clube.