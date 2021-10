Polémica na Liga das Nações: "O fora de jogo é claro. Não foi o árbitro que decidiu"

Mbappé na jogada do segundo golo

Azpilicueta deixou críticas à arbitragem da final da Liga das Nações.

A Espanha perdeu a final da Liga das Nações após uma derrota por 2-1 frente à França. O golo de Mbappé foi alvo de fortes críticas por parte da equipa de Luis Enrique, que ficou a pedir fora de jogo do avançado do PSG.

"Não entendo o golo de Mbappé. O árbitro está lá para tomar decisões e o que eu digo é que tomem as suas próprias decisões. Argumenta que o Eric [García] se faz à jogada. Penso que pode ir ao monitor, o fora de jogo é claro. Ele não tomou a decisão, foi o árbitro que está no VAR que a tomou", afirmou César Azpilicueta, lateral de Espanha.

"Agora a decisão está tomada e não há volta atrás. A equipa lutou até ao último segundo Criámos situações para empatar, mas o guarda-redes [Lloris] fez grandes defesas", vincou ainda o jogador do Chelsea.

"A bola é lançada para as minhas costas e tento disputá-la taco a taco com Mbappé, que está fora de jogo. O árbitro disse-me que tenho intenção de jogar a bola. Essa é a regra. É uma jogada em que está claramente fora de jogo, em que um defesa nunca na vida se pode escusar de disputar a bola", defendeu, por seu lado, Eric García, personagem central no lance.

"Tínhamos a linha bem feita e era fora de jogo de Mbappé. O árbitro disse que o Eric García se fez à bola e a partir dali rompia o fora de jogo. Não faz sentido. Não quis jogar a bola, tentou cortá-la, como qualquer defesa", lamentou, por seu lado, Busquets.