Polémica em Itália: Donnarumma terá saído em lágrimas de reunião com ultras do Milan

Grupo de adeptos "rossoneri" exigem que o guarda-redes não jogue frente à Juventus no próximo domingo.

Polémica em Itália a envolver Gianluigi Donnarumma, guarda-redes do Milan, e um grupo de fãs ultra do clube "rossonero". De acordo com o jornal Corriere della Sera, o jogador esteve reunido com o contingente de adeptos devido à sua situação contratual e saiu do encontro e lágrimas.

Escreve a publicação italiana que tudo terá acontecido antes do encontro de sábado frente ao Benevento, que o Milan venceu por 2-0, o último antes do clássico frente à Juventus, crucial para as contas do apuramento para a Liga dos Campeões 2021/22.

O contrato de Donnarumma expira no final da presente época e, nos últimos dias, têm surgido rumores que ligam o guardião a uma possível mudança para a Juve. Os adeptos não ficaram agradados com as notícias, tendo em conta a proximidade do duelo entre as duas equipas e exigiram uma reunião com o futebolista.

O Corriere della Sera acrescenta que o internacional transalpino se sentiu "forçado" pelo clube a aceitar a reunião e a mensagem transmitida durante a mesma terá sido clara: ainda nada está decidido e não está disposto a enfrentar este tipo de pressão na fase final da temporada.

Os ânimos terão subido de tom e Donnarumma saiu abalado da reunião. Pouco depois, seria titular na baliza do Milan.